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Оператор снял последние секунды жизни девушки, прыгнувшей с вертолёта для экстремального видео

На поиски тела отправили два вертолёта и несколько беспилотников, но его обнаружили местные жители лишь неделю спустя.

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Видео © Facebook / Sports China

На видео попал жуткий момент. Девушка прыгнула с вертолёта в вингсьюте — специальном костюме-крыле, который позволяет выполнять планирующий полёт. Однако что-то пошло не так, и она отклонилась от заданной траектории. Оператор, который прыгнул вместе с ней, отчаянно пытался просигнализировать о проблеме, махая рукой и указывая на парашют. Но китаянка продолжала быстро спускаться вниз с высоты 2,5 км и вскоре исчезла из вида.

Видео © Facebook / Sports China

Тело 23-летней девушки нашли спустя несколько дней в двух километрах от изначального места назначения, пишет Daily Mail. Судя по всему, у неё не раскрылся парашют и она разбилась при падении.

Имя погибшей не называется, но известно, что она приехала из Пекина на съёмки короткометражного документального фильма в провинцию Хунань, где раскинулись красоты Национального парка горы Тяньмэнь. Девушка прошла профессиональную подготовку за границей, неоднократно летала в вингсьюте и ​​прыгала с парашютом, отмечает Shine.cn.

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