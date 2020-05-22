Оператор снял последние секунды жизни девушки, прыгнувшей с вертолёта для экстремального видео

На видео попал жуткий момент. Девушка прыгнула с вертолёта в вингсьюте — специальном костюме-крыле, который позволяет выполнять планирующий полёт. Однако что-то пошло не так, и она отклонилась от заданной траектории. Оператор, который прыгнул вместе с ней, отчаянно пытался просигнализировать о проблеме, махая рукой и указывая на парашют. Но китаянка продолжала быстро спускаться вниз с высоты 2,5 км и вскоре исчезла из вида.
Видео © Facebook / Sports China
Тело 23-летней девушки нашли спустя несколько дней в двух километрах от изначального места назначения, пишет Daily Mail. Судя по всему, у неё не раскрылся парашют и она разбилась при падении.
Имя погибшей не называется, но известно, что она приехала из Пекина на съёмки короткометражного документального фильма в провинцию Хунань, где раскинулись красоты Национального парка горы Тяньмэнь. Девушка прошла профессиональную подготовку за границей, неоднократно летала в вингсьюте и прыгала с парашютом, отмечает Shine.cn.
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