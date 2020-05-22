Появились новые фото тульской медсестры, которая вышла на смену в купальнике и стала звездой западных СМИ

Медсестра в прозрачном костюме мгновенно привлекла к себе внимание не только на родине, но и за рубежом. О ней написали в том числе такие издания, как The Sun , Daily Mail и New York Post . Выяснилось, что девушку зовут Надежда Жукова, она училась в Рязанском государственном медицинском университете, пишет телеграм-канал Mash . А сейчас трудится в тульской больнице.

Успех заинтриговавшей соцсети и СМИ незнакомки неудивителен, ведь она оказалась настоящей красавицей. Белокурые волосы, большие глаза и стройная фигура заставили говорить о ней многих. И если из-за снимка в форме и купальнике сначала некоторые её осуждали: "Можно было шортики надеть, вроде как не очень удобно голой попой сверкать в лечебном учреждении, даже если она у тебя красивая", — написала одна из пользовательниц, то снимки медсестры без костюма и маски покорили юзеров, которые сразу же встали на её защиту. Ведь сейчас медики особенно нуждаются в поддержке и заслуживают благодарности за свою работу.