Появились новые фото тульской медсестры, которая вышла на смену в купальнике и стала звездой западных СМИ

Медсестра в прозрачном костюме мгновенно привлекла к себе внимание не только на родине, но и за рубежом. О ней написали в том числе такие издания, как The Sun, Daily Mail и New York Post. Выяснилось, что девушку зовут Надежда Жукова, она училась в Рязанском государственном медицинском университете, пишет телеграм-канал Mash. А сейчас трудится в тульской больнице.
Фото © Соцсети
Успех заинтриговавшей соцсети и СМИ незнакомки неудивителен, ведь она оказалась настоящей красавицей. Белокурые волосы, большие глаза и стройная фигура заставили говорить о ней многих. И если из-за снимка в форме и купальнике сначала некоторые её осуждали: "Можно было шортики надеть, вроде как не очень удобно голой попой сверкать в лечебном учреждении, даже если она у тебя красивая", — написала одна из пользовательниц, то снимки медсестры без костюма и маски покорили юзеров, которые сразу же встали на её защиту. Ведь сейчас медики особенно нуждаются в поддержке и заслуживают благодарности за свою работу.
Фото © Соцсети
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Фото © Соцсети
После инцидента девушке сделали замечание в местном Минздраве, а бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал медсестру. Однако позже Надежду поддержал губернатор Тулы Алексей Дюмин вслед за главврачом больницы, где она трудится. Отмечается, что сейчас медработница продолжает работать в прежнем графике.
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