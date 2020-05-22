"Мы ни копейки не имеем". Тарзан позавидовал доплатам врачей и пенсионеров

Муж эстрадной певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом артист рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По его словам, его единственный бизнес, которым он располагал до недавнего времени, — фитнес-центр — прогорел. О закрытии заведения принял решение сам Глушко. Он пояснил, что после начала пандемии некоторое время люди ещё могли посещать его спортивный центр.

Однако из-за карантина деятельность клуба пришлось приостановить, а аренду в центре Москвы нужно было выплачивать дальше. В итоге Глушко принял решение о расторжении договора с собственниками недвижимости. Так спортклуб вместе со всем инвентарём переехал к нему в загородный дом.

При этом Тарзан добавил, что коронавирус сильно отразился на доходах его семьи. Он вместе с женой остро ощутил нехватку средств в последние месяцы. В связи с этим артист задался вопросом, почему государство помогает в текущей ситуации пенсионерам и врачам, а деятелей культуры обходит стороной.

— В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, — отметил он.

При этом Тарзан добавил, что, мало того что деятелей культуры не поддерживает государство социальными доплатами, так их сферу деятельности ещё и "подключат к жизни" в самый последний момент. Также он подчеркнул, что народ заблуждается, думая, что артисты — самые богатые в стране.

— Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, мы ещё предъявляемые требования должны выполнять, мол, вы давайте, ещё врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! — заключил он.