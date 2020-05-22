Вчерашний день стал самым холодным в Москве с начала мая

Прошедший четверг, 21 мая, стал самым холодным днём в Москве с начала мая. Об этом сообщают "Метеоновости".

— Днём 21 мая максимальная температура воздуха на станции ВДНХ достигла лишь 8,8 градуса, а средняя суточная температура составила 5,9 градуса, — говорится в сообщении.

Погода в четверг соответствовала середине апреля. Отмечается, что за последние 70 лет самая низкая температура в мае в столице была 20 мая 1974 года — 2,6 градуса.