Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Ставропольского края протяжённостью около 400 километров, прибыл в город Буйнакск, — говорится в сообщении.
В город прибыло 100 военнослужащих, из них 70 врачей и младших медицинских специалистов, а также 22 единицы специальной военной техники. Отмечается, что мобильный госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, ПЦР-лабораторией, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и мониторами интенсивного наблюдения пациентов.
Напомним, в Дагестане за весь период эпидемии зафиксировано более 3700 случаев коронавируса. Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям республики со словами поддержки. В своей речи он процитировал слова выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова. В рамках поручения Путина МЧС России направило в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции.