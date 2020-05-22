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Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и оборудован всем необходимым.

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Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Ставропольского края протяжённостью около 400 километров, прибыл в город Буйнакск, — говорится в сообщении.

В город прибыло 100 военнослужащих, из них 70 врачей и младших медицинских специалистов, а также 22 единицы специальной военной техники. Отмечается, что мобильный госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, ПЦР-лабораторией, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и мониторами интенсивного наблюдения пациентов.

Напомним, в Дагестане за весь период эпидемии зафиксировано более 3700 случаев коронавируса. Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям республики со словами поддержки. В своей речи он процитировал слова выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова. В рамках поручения Путина МЧС России направило в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции.

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