Вакцину от CoViD-19 успешно испытали на учёных-добровольцах

Неофициальные испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 на добровольцах — сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России прошли успешно и не выявили побочных эффектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу исследовательского центра Александра Гинцбурга.

— Побочных результатов нет, все здоровы, радостны, в полной мере выполняют свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь. Эксперимент успешным мы будем считать, когда получим разрешение на официальные испытания Минздрава и проведём их. А пока что, соответственно, мы доказали себе, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, ... будет успешной, — пояснил он.