С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником

На архангельском космодроме Плесецк сегодня прошёл запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником, сообщили в Минобороны РФ.

— В 10:31 по московскому времени с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — сказали в ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме. В 2020 году с космодрома Плесецк стартует уже третья ракета-носитель "Союз-2".