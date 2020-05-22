Под Саратовом полиция накрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод — видео

Полицейские совместно с работниками МВД РФ и Росгвардии пресекли деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цех по переработке углеводородного сырья был обнаружен в ходе проверки на территории промышленной зоны в Энгельсском районе. Правоохранители выяснили, что специальное оборудование имеет повышенный класс опасности, а у владельца предприятия отсутствуют соответствующие документы, разрешающие нефтеперерабатывающую деятельность.

Кроме того, недалеко от производства стражи порядка нашли котлован, замаскированный под свалку. В углубление сбрасывали отходы от переработки углеводородного сырья.

— По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает два миллиона рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более шести миллионов рублей, — отметила представитель пресс-службы МВД РФ.