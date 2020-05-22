Хирург стал талантливым пианистом после удара молнии, хотя до этого даже не слушал музыку

Тони Сикория родился в 1952 году в Нью-Йорке. Он утверждает, что в детстве рыбалка привлекала его больше, чем музыка, но после одного несчастного случая всё изменилось. Невероятную историю пианиста-самородка рассказывает Vice.

Мама настояла на том, чтобы я начал посещать уроки игры на фортепьяно в семь лет. Спустя год я заявил ей, что больше никогда в жизни не буду играть Тони Сикория

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Тони стал хирургом-ортопедом и больше не прикасался к клавишам, но лишь до тех пор, пока не разменял пятый десяток. В 1994 году, жаря мясо во время семейного пикника возле озера, он вдруг решил позвонить маме и направился к ближайшему таксофону. В конце их разговора в телефонную линию ударила молния из грозовой тучи, зависшей над водоёмом. Электрический разряд прошёл прямо через Тони. Он потерял сознание.

Изображение © Tony Cicoria

14 лет спустя Тони вышел на нью-йоркскую сцену и сыграл свою дебютную композицию перед тысячами зрителей. Она называлась "Опус 1: Соната молнии".

Это было больно. И это было начало новой жизни. Через несколько недель у меня появилось непреодолимое желание слушать классическую музыку. Я купил диск пианиста Владимира Ашкенази, исполняющего Шопена, и стал слушать его на повторе. Затем я заставил послушать его всю свою семью. А потом понял, что этого недостаточно — мне нужно самому научиться играть Тони Сикория

Кадр из видео Youtube / PianoMusicDocs INTERNATIONAL

Однажды Тони увидел сон, в котором он исполнял музыку собственного сочинения. Проснувшись, он попытался сыграть её на фортепьяно, стоявшем в его гостиной. В первый раз получилось не очень, но Тони не оставлял попыток. Всякий раз, когда он подходил к инструменту, в его голове звучала одна и та же мелодия. Это превратилось в одержимость: Тони играл с четырёх утра до полуночи, прерываясь лишь на работу и общение с внуками. Параллельно Тони пытался перенести музыку, звучавшую в его голове, на бумагу. Ему потребовалось семь месяцев, чтобы закончить эту работу.

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Как-то раз Тони позвонил известный невролог Оливер Сакс, который решил рассказать о его случае в своей книге. После её выхода с Тони связался руководитель музыкального факультета в Университете штата Нью-Йорк. Он уговорил новоиспечённого композитора дать концерт в Центре исполнительских искусств.

Я обратился за помощью к репетитору. Мы занимались около четырёх часов в день. Она учила меня, как подготовиться к выступлению, как выходить на сцену и так далее. К тому времени, когда должен был состояться концерт, меня уже повсюду сопровождали три съёмочные группы Тони Сикория

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