Паркурщик угодил за решётку, выложив горячие фото, где развлекается с девушкой на крыше

28-летний паркурщик Алиреза Джапалаги из Тегерана, Иран, благодаря своим безрассудности и бесстрашию собрал в "Инстаграме" аудиторию в 148 тысяч человек. Парень выкладывает фото, от которых захватывает дух, и видео, от которых сердце уходит в пятки. Однако поплатиться ему пришлось не столько за свои опасные трюки, сколько за моральную сторону происходящего.

Фото © Instagram / alirezajapalaghy

Недавно экстремал разместил у себя на странице головокружительные кадры, где он позирует на краю многоэтажки на фоне города, утопающего в лучах заката. Компанию ему составляла девушка, одетая лишь в шорты и топ. Пара страстно обнималась и целовалась, забыв обо всём на свете. Чуть позже Алиреза закрепил произведённый эффект, выложив не менее откровенное видео, набравшее более 530 тыс. просмотров.

Фото © Instagram / alirezajapalaghy

Однако вскоре парень рассказал, что стал получать "подозрительные звонки", где ему предлагали самому сдаться властям либо подвергнуться публичному аресту. И уже через день брат паркурщика написал, что того арестовали полицейские, приехав к нему домой.

Видео © Instagram / alirezajapalaghy

Парня обвинили в совершении вульгарных действий и нарушении общественного порядка, пишет Daily Mail. Девушке тоже грозит подобная участь. По словам правоохранителей, в скором времени её найдут и арестуют. Ведь она к тому же нарушила исламский дресс-код, действующий в стране, согласно которому женщинам можно открывать на публике только лицо, кисти рук и ступни.

Мы выступаем против того, чтобы этот человек и его спутница нарушали нормы и вульгарно себя вели. Им придётся иметь дело с полицией и судебными органами Хосейн Рахими Начальник полиции

Фото © Instagram / alirezajapalaghy