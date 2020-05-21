Будущее после CoViD-19: 10 фото, как теперь живут в странах, где эпидемия подошла к концу

В Гонконге появились УФ-стерилизаторы поручней на эскалаторах

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В фитнес-зале в Гонконге между кардиотренажёрами появились перегородки. Так владельцы хотят помочь соблюдать социальное дистанцирование

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Starbucks в Тайбэе, Тайвань. Клиентов встречает автоматический диспенсер санитайзера, а общие столы разделяют с помощью перегородок

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Бар в Германии установил защитную решётку между гостями и сотрудниками

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Парикмахеры в Бангладеш во время работы носят защитные костюмы

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Владельцы кафе в Таиланде рассадили игрушечных панд, чтобы люди соблюдали дистанцию и им не было одиноко

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В кафе в Германии посетителям выдают специальные шапки с обозначением дистанции

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В Испании в церкви через одну заклеили скамьи, чтобы прихожане могли спокойно помолиться, не беспокоясь о здоровье

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В гонконгском Starbucks заклеили ограничительной лентой каждое второе сиденье

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Макдоналдс в Пекине. На входе проверяют личность человека и его температуру. Весь персонал носит маски. На каждом заказе есть стикер с температурой работника, который его собирал