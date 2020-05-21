Даже покупная клубника не обходится без насекомых, которые хотят ею полакомиться не меньше, чем мы с вами. Компании, занимающиеся производством ягод, делают всё возможное, чтобы снизить вероятность встретить какого-нибудь жучка в коробке. Но даже химикаты не могут защитить плоды на 100%.
Пользовательница приложения TikTok рассказала, как сделать так, чтобы наслаждаться клубникой, не беспокоясь, не съел ли ты ничего лишнего.
Видео © TikTok / lavender...lush
Лайфхак самый простой. Прежде чем есть только что купленную клубнику, возьмите ёмкость, налейте в неё холодную воду, насыпьте туда соли и всё перемешайте. После этого ягоды можно переложить в раствор. Через некоторое время на ягодах можно будет увидеть крошечных белых червяков. Выползшие на поверхность клубники существа — это личинки плодовой мухи, которая питается соком растений, а заодно откладывает в плодах своё потомство.
Видео © TikTok / callmekristatorres
Пользователи соцсети проверили совет и теперь недовольны, ведь, похоже, вряд ли они когда-нибудь осмелятся снова взять в руки ягоды. Впрочем, нашлись и те, кто совсем не против заодно перекусить и личинкой — белка больше. "Укрепление иммунной системы", — написал Morgan.eichenberger.
Я никогда-никогда-никогда в жизни больше не буду есть клубнику
Unknownmystery_person
Я всегда так любила клубнику... до сегодня 😡
Exmmq
WOW-video
Никто не подозревал, что в клубнике столько насекомых, пока не увидели лайфхак, с чем её нужно мыть
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