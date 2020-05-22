Хайди Клум надела откровенное бельё, наплевав на всё и пригласив к себе парикмахера

46-летняя немецкая супермодель похвасталась в "Инстаграме" одновременно откровенным и опасным снимком. На нём Хайди показала, как приводит себя в порядок во время самоизоляции. В этом ей помогал парикмахер Лоренцо Мартин, который колдовал над её белокурыми локонами.
Мастер надел маску, перчатки и вооружился зонтиком, сделав из него своеобразную защиту. А модель оставила на себе лишь нижнее бельё и колготки в крупную сетку. Впрочем, про маску тоже не забыла.
И сначала поклонники 46-летней модели заметили только её роскошную фигуру, которой с лёгкостью могли бы позавидовать многие молодые девушки. "Тело 25-летней. Ты восхитительна", — отметил один из них. Однако вскоре фанаты тщательнее разглядели снимок и отреагировали уже не так тепло. Модель раскритиковали за нарушение норм дистанцирования, ведь обстановка в мире серьёзная — и даже звёзды не должны игнорировать минимальные правила безопасности.
Почему она думает, что ей не писаны правила? В мире пандемия, люди умирают, а она думает, что покрасить волосы — это главное
Пользователь "Инстаграма"
Это что, шутка?
Пользователь "Инстаграма"
И какой толк от этого зонта?
Пользователь "Инстаграма"
Судя по предыдущим постам в "Инстаграме", модель и её 30-летний муж — гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц — не теряют позитивного настроя даже в условиях пандемии. Супруги остаются такими же весёлыми и креативными и тратят время не на домашние ссоры, а на наслаждение обществом друг друга. Но пренебрежение правилами безопасности ещё никого не доводило до добра.
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