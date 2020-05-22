Хайди Клум надела откровенное бельё, наплевав на всё и пригласив к себе парикмахера

46-летняя немецкая супермодель похвасталась в "Инстаграме" одновременно откровенным и опасным снимком. На нём Хайди показала, как приводит себя в порядок во время самоизоляции. В этом ей помогал парикмахер Лоренцо Мартин, который колдовал над её белокурыми локонами.

Фото © Instagram / heidiklum

Мастер надел маску, перчатки и вооружился зонтиком, сделав из него своеобразную защиту. А модель оставила на себе лишь нижнее бельё и колготки в крупную сетку. Впрочем, про маску тоже не забыла.

Фото © Instagram / heidiklum

И сначала поклонники 46-летней модели заметили только её роскошную фигуру, которой с лёгкостью могли бы позавидовать многие молодые девушки. "Тело 25-летней. Ты восхитительна", — отметил один из них. Однако вскоре фанаты тщательнее разглядели снимок и отреагировали уже не так тепло. Модель раскритиковали за нарушение норм дистанцирования, ведь обстановка в мире серьёзная — и даже звёзды не должны игнорировать минимальные правила безопасности.

Почему она думает, что ей не писаны правила? В мире пандемия, люди умирают, а она думает, что покрасить волосы — это главное Пользователь "Инстаграма"

Это что, шутка? Пользователь "Инстаграма"

И какой толк от этого зонта? Пользователь "Инстаграма"

Фото © Instagram / heidiklum