В Кремле назвали недостоверными сообщения о высокой смертности медиков от коронавируса в РФ

Пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что в Кремле не считают достоверными данные о том, что смертность медиков от коронавируса в России якобы выше, чем в других странах.

— Насколько мне известно, это не так. Мы исходим из других данных, а эти данные не находят подтверждения, — отметил он.

Песков уточнил, что не знает, на основе какой статистики ряд СМИ сделал такие выводы. При этом он напомнил, что вся информация о скончавшихся врачах есть у Минздрава РФ.