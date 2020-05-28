Песков ответил не верящим в коронавирус россиянам: Эта штука реальная!

— Скорее это нежелание внимательно посмотреть, почитать. Оглянуться вокруг себя: сколько людей болеют и как. Скажу на собственном опыте: эта штука реальная! — отметил Песков, сам переболевший CoViD-19.

Ранее РБК привёл результаты опроса ВШЭ, согласно которому 23,2% респондентов считают, что опасность эпидемии коронавируса является выдумкой, ещё 9% считают её преувеличенной. Называя коронавирусную инфекцию "штукой реальной", Песков знает, о чём говорит: он провёл более недели в больнице, где лечился от этого заболевания. Также за помощью врачей обращалась его супруга Татьяна Навка.