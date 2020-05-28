Из-за пандемии в Москве почти в два раза снизилось число доноров крови — видео

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В Москве почти в два раза уменьшилось число доноров крови в связи с ситуацией с коронавирусом. Дефицита в больницах пока не отмечается, но запасы на станциях переливания заметно истощились. Жителей столицы призвали поддержать медучреждения.
— Сегодня к нам поступило 93 дозы. При хорошем раскладе когда работаем — в среднем доз 200... Если сейчас возникнет какая-то экстренная ситуация — мы сразу отдадим, но мы всегда должны иметь запас, — рассказала Лайфу заведующая отделением контроля и экспедиции готовой продукции ГБУЗ "Центра крови имени О.К. Гарилова" Ирина Скворцова.
Врач центра Дарья Кулькова отметила, что при взятии донорской крови соблюдаются все правила дистанцирования между людьми, а также регулярно обрабатываются все поверхности.
— У нас безопасно! Заразиться невозможно, больному человеку пройти невозможно, — подчеркнула медик.
За добровольную сдачу крови дают два выходных дня, компенсируют питание, также предусмотрены меры соцподдержки. Также медики призывали жителей Москвы, переболевших коронавирусом, прийти на сдачу иммунной плазмы, которая эффективна при лечении заболевания.