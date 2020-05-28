Из-за пандемии в Москве почти в два раза снизилось число доноров крови — видео

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В Москве почти в два раза уменьшилось число доноров крови в связи с ситуацией с коронавирусом. Дефицита в больницах пока не отмечается, но запасы на станциях переливания заметно истощились. Жителей столицы призвали поддержать медучреждения.

— Сегодня к нам поступило 93 дозы. При хорошем раскладе когда работаем — в среднем доз 200... Если сейчас возникнет какая-то экстренная ситуация — мы сразу отдадим, но мы всегда должны иметь запас, — рассказала Лайфу заведующая отделением контроля и экспедиции готовой продукции ГБУЗ "Центра крови имени О.К. Гарилова" Ирина Скворцова.

Врач центра Дарья Кулькова отметила, что при взятии донорской крови соблюдаются все правила дистанцирования между людьми, а также регулярно обрабатываются все поверхности.

— У нас безопасно! Заразиться невозможно, больному человеку пройти невозможно, — подчеркнула медик.