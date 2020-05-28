Маски и социальная дистанция. Роспотребнадзор назвал условия работы кинотеатров

Сеансы в кинозалах должны проходить с разницей в 30 минут, кроме того, все посетители должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения CoViD-19 в кинотеатрах.

В частности, в федеральной службе отметили, что при посещении кинотеатров посетители должны быть в средствах индивидуальной защиты, равно как и персонал. Причём для последних будет обязательным и ношение перчаток.

Кроме того, сотрудники кинотеатра должны быть обеспечены запасом дезинфицирующих средств и антисептиков. Между сеансами они будут проводить мероприятия по обеззараживанию, проветриванию и уборке помещения. Для этого время между кинопоказами в одном зале будет увеличено до получаса.

— Установить время начала киносеансов в кинозалах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более, — говорится в сообщении.

Зрители в зале должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Это также касается зон кассового обслуживания, фойе и кинобаров, а также сидячих мест в холле. Отметим, что, согласно документу, закрытие кинобаров не предполагается, однако Роспотребнадзор рекомендовал по возможности продавать товары бесконтактным способом с помощью автоматов.

Что касается 3D-сеансов, то они будут проходить в условиях строгой дезинфекции. В первую очередь это коснётся специальных очков. Если оптические приборы не упакованы в индивидуальную упаковку, их будут обеззараживать. Кроме того, при их выдаче рекомендуется также давать антибактериальные салфетки.

— Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений, — подчёркивают в Роспотребнадзоре.