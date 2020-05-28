В Сбербанке появилась услуга переводов по номеру телефона в любые банки

Сбербанк подключил всю свою сеть к системе быстрых платежей. Теперь все его клиенты смогут осуществлять денежные переводы по номеру телефона в любые банки. Об этом сообщает bankinform.ru.

Сумма перевода может составлять от 10 000 до 50 000 рублей. Суточный лимит — 50 000. Отмечается, что услугу следует подключить в настройках мобильного приложения в разделе "Соглашения и договоры".

По данным издания, сейчас происходит массовое подключение к системе и ещё до начала июня ею смогут пользоваться все розничные клиенты Сбербанка.