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В Сбербанке появилась услуга переводов по номеру телефона в любые банки

До начала июня она будет доступна всем розничным клиентам.

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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Сбербанк подключил всю свою сеть к системе быстрых платежей. Теперь все его клиенты смогут осуществлять денежные переводы по номеру телефона в любые банки. Об этом сообщает bankinform.ru.

Сумма перевода может составлять от 10 000 до 50 000 рублей. Суточный лимит — 50 000. Отмечается, что услугу следует подключить в настройках мобильного приложения в разделе "Соглашения и договоры".

По данным издания, сейчас происходит массовое подключение к системе и ещё до начала июня ею смогут пользоваться все розничные клиенты Сбербанка.

Напомним, ранее в Сбербанке назвали новые виды мошеннических схем, набирающих популярность в пандемию коронавируса. Эксперты отметили, что злоумышленники активно пользуются положением потерявших работу граждан.

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