Роспотребнадзор дал рекомендации, как работать фитнес-клубам во время пандемии

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе бассейнов, фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов и залов в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Согласно документу, посещать спортзалы можно только по предварительной записи.

При записи клиентов необходимо учитывать площадь помещений, чтобы на четыре квадратных метра приходилось не более одного человека. Для групповых занятий в бассейнах этот показатель увеличивается до пяти квадратных метров на человека. Спортивный инвентарь должен быть расставлен с соблюдением дистанции как минимум в полтора метра.

Также сотрудники таких учреждений обязаны носить защитные маски или респираторы и перчатки, а также менять их каждые два-три часа. Посетители также должны находиться в залах в масках и перчатках, за исключением времени самой тренировки.

Сотрудникам спортивных учреждений следует выделить специальную комнату для приёма пищи. А вот клиентам Роспотребнадзор рекомендует запретить подавать чай, кофе и еду, допускается только вода в бутылках.