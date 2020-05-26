Власти Москвы аннулировали штраф молодожёнов за выход на балкон

Столичные власти аннулировали штрафы за нарушение карантина молодожёнам Александру Валигурскому и Светлане Бальчевской, по словам которых, единственным местом для прогулок был их балкон. Однако лишь часть штрафов была выписана по ошибке, сообщили агентству РИА "Новости" в Главном контрольном управлении города Москвы. По словам представителей мэрии, они установили четыре случая, когда супруги всё же нарушали карантинные ограничения.
— Мы детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов. Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы. Однако в ходе детальной проверки были установлены неоспоримые факты нарушения гражданами режима обязательной самоизоляции. Факты покидания места проживания подтверждены в четырёх случаях, — сообщили в Главконтроле.
В ведомстве подтвердили, что штрафы по данным четырём случаям аннулированы не будут, поскольку факт совершения нарушений подтвердился.
Ранее Лайф рассказывал, что московские молодожёны получили штрафы за выход на балкон, сумма которых составила 44 тысячи рублей. После того как семья пожаловалась на эти решения, штрафы обещали отменить, но перед этим пришли новые квитанции по факту нарушений.