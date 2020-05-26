Власти Москвы аннулировали штраф молодожёнов за выход на балкон

Столичные власти аннулировали штрафы за нарушение карантина молодожёнам Александру Валигурскому и Светлане Бальчевской, по словам которых, единственным местом для прогулок был их балкон. Однако лишь часть штрафов была выписана по ошибке, сообщили агентству РИА "Новости" в Главном контрольном управлении города Москвы. По словам представителей мэрии, они установили четыре случая, когда супруги всё же нарушали карантинные ограничения.

— Мы детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов. Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы. Однако в ходе детальной проверки были установлены неоспоримые факты нарушения гражданами режима обязательной самоизоляции. Факты покидания места проживания подтверждены в четырёх случаях, — сообщили в Главконтроле.

В ведомстве подтвердили, что штрафы по данным четырём случаям аннулированы не будут, поскольку факт совершения нарушений подтвердился.