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Власти Москвы проверят жалобы молодожёнов на штрафы за выход на балкон

В Главконтроле отметили, что если наказания будут необоснованны, то их отменят.

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В Москве власти проводят проверку после жалобы супружеской пары на штраф за нарушение самоизоляции из-за выхода на балкон. Об этом сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков РИА "Новости".

В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, разбираемся с доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, они будут отменены, — рассказал он.

Данчиков отметил, что зафиксировано несколько случаев того, что пара покидала помещение, по которым и выписаны штрафы. Если факты нарушения подтвердятся, то санкции останутся в силе.

Ранее Лайф рассказывал, что московские молодожёны получили штрафы за выход на балкон, сумма которых составила 44 тысячи рублей. Отмечается, что супругов наказали за переход границы региона.

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