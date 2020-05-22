Власти Москвы проверят жалобы молодожёнов на штрафы за выход на балкон

В Москве власти проводят проверку после жалобы супружеской пары на штраф за нарушение самоизоляции из-за выхода на балкон. Об этом сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков РИА "Новости".
— В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, разбираемся с доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, они будут отменены, — рассказал он.
Данчиков отметил, что зафиксировано несколько случаев того, что пара покидала помещение, по которым и выписаны штрафы. Если факты нарушения подтвердятся, то санкции останутся в силе.
Ранее Лайф рассказывал, что московские молодожёны получили штрафы за выход на балкон, сумма которых составила 44 тысячи рублей. Отмечается, что супругов наказали за переход границы региона.