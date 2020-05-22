Сечин переназначен главой "Роснефти" ещё на пять лет

Совет директоров "Роснефти" назначил Игоря Сечина главным исполнительным директором ещё на пять лет.

— Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК "Роснефть" сроком на 5 лет, — говорится в сообщении компании.