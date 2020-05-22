Россиянку, которая выбросила четырёхмесячного сына в окно, отправили на лечение

Во Владивостоке был вынесен приговор 37-летней местной жительнице, которая в ноябре 2019 года выбросила из окна восьмиэтажного жилого дома своего четырёхмесячного сына. Вместо тюремного заключения за убийство она была отправлена на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

— Проведённой по делу судебно-психиатрической экспертизой установлено, что указанное запрещённое уголовным законом деяние женщина совершила в состоянии невменяемости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с российским законодательством она была направлена в психиатрический стационар.

Напомним, женщину арестовали по обвинению в убийстве собственного новорождённого ребёнка. Накануне трагедии отец малыша, который находился вне города, обращался в полицию, заявив, что супруга может представлять опасность для младенца.