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Россиянку, которая выбросила четырёхмесячного сына в окно, отправили на лечение

В результате падения ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Фото © PIxabay

Во Владивостоке был вынесен приговор 37-летней местной жительнице, которая в ноябре 2019 года выбросила из окна восьмиэтажного жилого дома своего четырёхмесячного сына. Вместо тюремного заключения за убийство она была отправлена на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Проведённой по делу судебно-психиатрической экспертизой установлено, что указанное запрещённое уголовным законом деяние женщина совершила в состоянии невменяемости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с российским законодательством она была направлена в психиатрический стационар.

Напомним, женщину арестовали по обвинению в убийстве собственного новорождённого ребёнка. Накануне трагедии отец малыша, который находился вне города, обращался в полицию, заявив, что супруга может представлять опасность для младенца.

Ранее Лайф сообщал, что в Твери был приговорён к девяти годам тюрьмы местный житель, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна четвёртого этажа месячного внука своей сожительницы за то, что он мешал ему своим плачем.

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