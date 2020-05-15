Жителю Твери, который выбросил младенца с балкона четвёртого этажа, вынесли приговор

Суд приговорил жителя Твери, который, будучи пьяным, выбросил с балкона четвёртого этажа плачущего младенца, к девяти годам заключения в колонии строго режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

— Собранные следственными органами СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Твери, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признан виновным в покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.