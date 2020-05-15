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Жителю Твери, который выбросил младенца с балкона четвёртого этажа, вынесли приговор

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года.

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Фото © Pixabay

Суд приговорил жителя Твери, который, будучи пьяным, выбросил с балкона четвёртого этажа плачущего младенца, к девяти годам заключения в колонии строго режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Собранные следственными органами СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении  жителя Твери, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признан виновным в покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Напомним, в сентябре 2019 года в Твери пьяный 47-летний мужчина выбросил с балкона внука своей сожительницы, так как ему мешал плач младенца. Малыш был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

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