Жителю Твери, который выбросил младенца с балкона четвёртого этажа, вынесли приговор

Суд приговорил жителя Твери, который, будучи пьяным, выбросил с балкона четвёртого этажа плачущего младенца, к девяти годам заключения в колонии строго режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
— Собранные следственными органами СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Твери, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина признан виновным в покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
Напомним, в сентябре 2019 года в Твери пьяный 47-летний мужчина выбросил с балкона внука своей сожительницы, так как ему мешал плач младенца. Малыш был госпитализирован с различными телесными повреждениями.