Этот удивительный случай произошёл в Баотоу, Китай. Родители семимесячного Чжань Вэя отлучились по делам, а когда вернулись, то не обнаружили сына в кроватке — только дочь. Пара долгое время искала ребёнка — всё было безуспешно. И вот спустя 33 года тесты в базе ДНК показали, что на расстоянии более 1200 километров есть совпадение, пишет Sun.
Фото © AsiaWire
34-летний Чжань Вэй жил под именем Янь Дехуа вместе со своей приёмной матерью. После нескольких дополнительных тестов, оказавшихся положительными, власти организовали поездку для родителей парня. Им удалось не только наконец-то обнять сына спустя долгие годы, но и познакомиться с женщиной, заменившей ему мать. Та призналась, что не знала о похищении, потому что муж не рассказывал, откуда он взял ребёнка.
Фото © AsiaWire
Сейчас полиция расследует это дело, но поиски затруднены тем, что приёмный отец Вэя погиб десять лет назад. Чжань Шэнжун, 58-летний отец Вэя, заявил, что не нуждается в каких-либо ещё тестах на отцовство. Он уверен, что этот парень является его пропавшим сыном, потому что тот выглядит полной копией их третьего ребёнка.
Я уверен, что это мой сын. Вы не представляете, через что нам с женой пришлось пройти за эти 33 года
Чжань Шэнжун
WOW-news
Младенец, которого выкрали из колыбели 33 года назад, нашёлся, и вот как сложилась его судьба
сегодня в 08:56
51-летнюю маму прозвали богиней вечной молодости из-за того, что её невозможно отличить от дочки
вчера в 06:59
30 лет назад группа из восьми человек самоизолировалась на 2 года: зачем они это сделали и к чему это привело
12 мая, 07:18