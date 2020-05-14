Младенец, которого выкрали из колыбели 33 года назад, нашёлся, и вот как сложилась его судьба

Этот удивительный случай произошёл в Баотоу, Китай. Родители семимесячного Чжань Вэя отлучились по делам, а когда вернулись, то не обнаружили сына в кроватке — только дочь. Пара долгое время искала ребёнка — всё было безуспешно. И вот спустя 33 года тесты в базе ДНК показали, что на расстоянии более 1200 километров есть совпадение, пишет Sun.

Фото © AsiaWire

34-летний Чжань Вэй жил под именем Янь Дехуа вместе со своей приёмной матерью. После нескольких дополнительных тестов, оказавшихся положительными, власти организовали поездку для родителей парня. Им удалось не только наконец-то обнять сына спустя долгие годы, но и познакомиться с женщиной, заменившей ему мать. Та призналась, что не знала о похищении, потому что муж не рассказывал, откуда он взял ребёнка.

Фото © AsiaWire

Сейчас полиция расследует это дело, но поиски затруднены тем, что приёмный отец Вэя погиб десять лет назад. Чжань Шэнжун, 58-летний отец Вэя, заявил, что не нуждается в каких-либо ещё тестах на отцовство. Он уверен, что этот парень является его пропавшим сыном, потому что тот выглядит полной копией их третьего ребёнка.