Российские выпускники школ рассказали, на кого хотят учиться

Каждый пятый выпускник в России в нынешнем году планирует поступить на факультет информационных технологий, в тройке лидеров по популярности оказались также медицинский и экономический. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, грызть гранит IT-наук намерено 20% из будущих абитуриентов, тогда как поступать на медицинский факультет собирается 12% опрошенных. Немногим меньше — 10% — собираются учиться на экономе. Дальше по списку идёт юридический факультет — 9% и механико-математический — 7%.

По 6% участников опроса хотели бы поступить на гуманитарный факультет или иностранные языки. Практически столько же планируют обучаться на физическом факультете и биологическом — по 4% респондентов. Аутсайдерами исследования стали исторический и химический факультеты, а также филологический и географический — по 3% и 1% соответственно.

Примечательно, что 10% респондентов в ходе опроса выбрали вариант "другое", в котором лидером стал педагогический факультет, а также "не знаю". При этом из общего числа опрошенных 90% рассчитывают учиться на бюджетной основе. Примерно столько же — 88% — отметили, что коронавирус никак не повлиял на их планы.