Полиция Японии спасла извращенца от вымогателя

В Токио полицией был задержан серийный "охотник на извращенцев", вымогавший деньги у мужчины, которого он застал за фотографированием женских трусиков под юбкой девушки, поднимавшейся по лестнице станции метро. Об этом сообщает портал SoraNews24.

По данным издания, 30-летний Дайсуке Нохара заметил, как стоящий на станции мужчина сделал фотографию под юбкой женщины и решил разобраться с любителем вуайеризма. Он подошёл к нему и заявил, что видел, как тот совершает преступление, и приказал идти с ним в парк неподалёку.

Там охотник за справедливостью и извращенцами достал уже свой мобильник и позвонил якобы жертве, которую фотографировал его спутник. Та в ходе недолгого разговора заявила, что готова не подавать заявление в полицию, если пойманный извращенец заплатит ей неустойку, которая примерно равняется сумме штрафа — миллион йен (или около 660 тысяч рублей).