Синоптики пообещали москвичам небольшой дождь и до 10 градусов тепла 22 мая

В пятницу, 22 мая, в российской столице будет дождливая облачная погода, температура воздуха не поднимется выше отметки в десять градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днём в Москве ожидается +8...+10 °С, ночью столбики термометров покажут +4...+6 °С, местами пройдёт умеренный дождь. В Подмосковье днём температура поднимется до +8...13 °С, в ночные часы опустится до +1...+6 °С.

Ветер северо-западный со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру достигнет 747 мм рт.ст.