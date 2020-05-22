Житель Подмосковья нашёл снаряд "катюши" времён войны на своём участке

В деревне Федурново в подмосковном Балашихинском районе местный житель обнаружил на своём участке реактивный снаряд от "катюши" времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что боеприпас обнаружил хозяин частного подворья, когда стал копать землю под бассейн. Как рассказали пиротехники, снаряд находился в рабочем состоянии и мог сдетонировать в любой момент. Находку обезвредили и забрали на полигон для уничтожения.