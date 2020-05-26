Пытался забрать сына, копил долги и врагов. В семье рассказали о предполагаемом убийце 22-летней кубинки

В последний раз бывшая жена подозреваемого в убийстве гражданки Кубы в Москве Александра А. общалась с ним несколько месяцев назад. По данным Лайфа, разговор экс-супруги вели по электронной почте. Речь шла об алиментах, которые не платил Александр. Беседа продлилась недолго — мужчина перестал отвечать.

С женщиной постоянно связываются люди, которых когда-то обманул подозреваемый: из Иркутска, Пятигорска и Москвы. Возможно, из-за этого он и поменял имя: сначала был Григорием. Полтора года назад написала девушка из столицы, с которой у мужчины были отношения. Ей Александр рассказал, что у него якобы умер сын, хотя он жив и здоров. Александр пытался забрать его у бывшей жены. На протяжении года у них были судебные процессы. В итоге мужчину лишили родительских прав.

Фото © LIFE

Александр не употреблял наркотики и алкоголь. Как рассказали источники Лайфа, он умный и образованный, хорошо знает английский язык. Сам Александр рассказывал бывшей жене, что якобы служил в Чечне, в контрразведке и знал какие-то секретные вещи. О раке головного мозга тоже упоминал. Хотя такой диагноз врачи ему официально не ставили. Известно лишь то, что медики подозревали у него эпилепсию. Периодически у него наблюдались судороги, но от лечения он отказывался. После развода мужчина набрал кредитов и не платил их. Все звонки от банков поступали экс-супруге.

Мать Александра в последний раз видела сына три года назад. Звонил он редко, о себе почти ничего не рассказывал. В семье он единственный ребёнок. Много занимался спортом — имел несколько разрядов.