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Обнажённое тело 22-летней гражданки Кубы нашли возле мусорного бака в Москве — видео

По факту инцидента начата доследственная проверка.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Тело 22-летней гражданки Кубы нашли у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в момент обнаружения тело девушки было полностью обнажено.

На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. По факту инцидента начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, что тела на месте уже нет, но место оцеплено, поблизости стоят машины полиции и Следственного комитета.

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