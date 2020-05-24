Обнажённое тело 22-летней гражданки Кубы нашли возле мусорного бака в Москве — видео

Тело 22-летней гражданки Кубы нашли у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. Лайф публикует кадры с места происшествия.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в момент обнаружения тело девушки было полностью обнажено.
На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. По факту инцидента начали доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, что тела на месте уже нет, но место оцеплено, поблизости стоят машины полиции и Следственного комитета.