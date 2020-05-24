Четыре часа максимум. В Испании могут ограничить время пребывания на пляже

Этим летом в некоторых регионах Испании могут ограничить время пребывания на пляже для посетителей. Во избежание скопления людей отдыхающим разрешат находиться на побережье не более четырёх часов. Такие рекомендации включили в государственный бюллетень, опубликованный правительством региона Хунта-де-Андалусия.

Накануне правила посещения зон купания утвердил Миздрав средиземноморской республики. В документе подчёркивается необходимость коллективного осознания уважения к социальному дистанцированию. Там нет чётких требований ко времени, однако региональное руководство может установить его по своему усмотрению.

Ожидается, что многие пляжи региона будут полностью открыты уже в понедельник, 25 мая. Их вместимость ограничат, специальный менеджер будет следить за расстоянием между людьми, лежаки и шезлонги должны быть установлены не менее чем за четыре метра друг от друга.

Власти также рекомендуют загорающим людям принимать душ перед тем, как покинуть свой дом или гостиницу, и ещё раз, когда они достигнут пляжа. Родителей маленьких детей предупреждают, что нельзя позволять малышам оставлять игрушки так, чтобы их могли подхватить другие.

Для предотвращения передачи вируса пользователи и работники должны в дополнение к соблюдению социальных мер по дистанции соблюдать гигиенические нормы и применять технические критерии для обслуживания, чистки и дезинфекции. В купальных зонах будут тщательно убирать мусор, а все места общего пользования дезинфицировать.

Чтобы следить за числом отдыхающих, на популярном курорте Фуэнхирола установят специальные датчики. Сканеры, установленные на фонарных столбах, будут отслеживать количество людей на пляже и сообщать туристам через приложение на смартфоне, какие районы наиболее загруженные, пишет The Sun.