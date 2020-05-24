НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Дагестане дети придумали, как получить конфеты в честь Ураза-байрама в пандемию — видео

Вирус оставил ребят без традиционного похода по домам за сладким, но они не стали мириться с таким положением дел.

79

Видео © Mash

Как известно, 24 мая весь мусульманский мир отмечал праздник Ид-аль-Фитр, или Ураза-байрам. В этот день, согласно традиции, дети ходят по домам и получают сладости от хозяев, но из-за пандемии коронавируса привычные торжества были нарушены. Предприимчивые ребята из Дагестана придумали, как не остаться без конфет. Видео с их лайфхаком опубликовал Mash.

Находчивые подростки привязали пакет на верёвке к коптеру и запускали его во дворы и к окнам домов, чтобы люди могли их угостить. На сумке они написали поздравление.

Напомним, в преддверии праздника президент РФ Владимир Путин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвали мусульман оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Выбор редакции

Loading...