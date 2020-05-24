В Дагестане дети придумали, как получить конфеты в честь Ураза-байрама в пандемию — видео

Как известно, 24 мая весь мусульманский мир отмечал праздник Ид-аль-Фитр, или Ураза-байрам. В этот день, согласно традиции, дети ходят по домам и получают сладости от хозяев, но из-за пандемии коронавируса привычные торжества были нарушены. Предприимчивые ребята из Дагестана придумали, как не остаться без конфет. Видео с их лайфхаком опубликовал Mash.