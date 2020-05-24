В Минздраве Башкирии опровергли сообщения о закрытых в морге медсёстрах

Министерство здравоохранения Башкирии опровергло информацию о том, что контактировавших с коронавирусной больной медсестёр Архангельской центральной районной больницы (РЦБ) закрыли на ночь в морге. Об этом сообщает РБК.

Представители ведомства объяснили, что женщин поместили в специальный изолятор для контактировавших с заболевшими CoViD-19. Помещение полностью соответствовало нормам, в распоряжении медработниц находились душ, туалет и кровати.

— Изолятор находится в одном здании с моргом, но это разные помещения с отдельными входами, — уточнили в пресс-службе.