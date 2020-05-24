В Минздраве Башкирии опровергли сообщения о закрытых в морге медсёстрах

Министерство здравоохранения Башкирии опровергло информацию о том, что контактировавших с коронавирусной больной медсестёр Архангельской центральной районной больницы (РЦБ) закрыли на ночь в морге. Об этом сообщает РБК.
Представители ведомства объяснили, что женщин поместили в специальный изолятор для контактировавших с заболевшими CoViD-19. Помещение полностью соответствовало нормам, в распоряжении медработниц находились душ, туалет и кровати.
— Изолятор находится в одном здании с моргом, но это разные помещения с отдельными входами, — уточнили в пресс-службе.
Сами медсёстры ранее заявили, что в изоляторе, где они были закрыты, не было отопления и горячей воды. Кровати были в плачевном состоянии, а само помещение было наполнено трупным запахом. Лайф писал, что Минздрав Башкирии начал проверку.