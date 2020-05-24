Минздрав Башкирии начал проверку после сообщений об изоляции медиков в морге

Минздрав Башкирии начал проверку после сообщения о том, что двух медсестёр из Архангельской центральной районной больницы, контактировавших с заражённой CoViD-19, закрыли на ночь в морге.

— Прокуратура по данным заявлениям работает. Минздрав также предварительно проводит свою проверку, — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Там также рассказали, что в здании морга два отделения: патолого-анатомическое с помещением для хранения тел и специальное помещение, переоборудованное под изолятор для сотрудников, в котором якобы имеются душ, туалет и кровати. В морге же, по словам пресс-службы, на момент изоляции тел не было.