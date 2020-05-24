Попова: Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения

Ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии коронавируса не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась с нагрузкой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Принятые правительством меры для борьбы с распространением CoViD-19 сработали, говорит Попова. Она также отметила постепенное снижение количества выявляемых ежедневно случаев коронавируса.