В Венесуэлу, несмотря на угрозы США, прибыл первый иранский танкер с нефтью

В Венесуэлу, несмотря на угрозы США, прибыл первый иранский танкер с топливом. Об этом сообщает IRNA.

Судно Fortune вышло из иранского порта Шахид Раджаи 72 дня назад. В Боливарианскую Республику должны прибыть ещё четыре иранских танкера с топливом.

20 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США планируют ввести санкции и применить ряд других ограничительных мер в отношении Ирана из-за поставок топлива в Венесуэлу. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".