Попова заявила, что уже 44 региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более половины регионов страны могут переходить к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений. Делать это, по её мнению, следует аккуратно.

— 44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра, — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Попова подчеркнула, что выходить из режима ограничений следует осторожно, аккуратно, "главное, в эйфорию не впасть". По её оценке, все меры сработали таким образом, что основная часть населения не была затронута этим вирусом, количество пострадавших от CoViD-19 в России в удельном весе одно из самых небольших в мире.