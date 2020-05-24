Попова заявила, что уже 44 региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более половины регионов страны могут переходить к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений. Делать это, по её мнению, следует аккуратно.
— 44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра, — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Попова подчеркнула, что выходить из режима ограничений следует осторожно, аккуратно, "главное, в эйфорию не впасть". По её оценке, все меры сработали таким образом, что основная часть населения не была затронута этим вирусом, количество пострадавших от CoViD-19 в России в удельном весе одно из самых небольших в мире.
Ранее сегодня сообщалось, что Россия опустилась со второго на третье место в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. На территории РФ за минувшие сутки коронавирус выявили у 8599 человек.