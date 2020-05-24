Запах денег. Как магазины заставляют вас тратить деньги с помощью этих ароматов

Обоняние невозможно отключить. Этим пользуются маркетологи, которые вызывают в вас желание покупать даже то, что вам не нужно. Лайф выяснил, какие запахи заставляют вас тратить деньги.

Нужно иметь огромную силу воли, чтобы пройти мимо бургерной и не захотеть есть, зайти в супермаркет и отказаться от покупок. Кафе, кофейни и кондитерские устанавливают специальные системы вентиляции, из которых аромат вместе с тёплым воздухом попадает на улицу, привлекая покупателей.

— Использование запахов для повышения продаж — это очень популярный инструмент, — говорит маркетолог Оксана Гаврилова. — Аромат делает заведение или магазин узнаваемым, побуждает человека к покупке, причём к импульсивной, неосознанной. Кроме того, специальные запахи необходимы, чтобы не раздражать посетителей. Ведь если в магазине продаётся выпечка, овощи, свежая рыба, мясо, запахи смешиваются в нечто не очень приятное. Плюс сами посетители с их личными запахами также могут испортить впечатление от покупок другим клиентам. Нужен более сильный, но при этом ненавязчивый аромат.

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Некоторые заведения используют профессиональные ароматизаторы. Но, как правило, для привлечения клиентов и борьбы с какофонией запахов используются либо товары заведения, которые распределяются по зонам с выстроенной под них вентиляцией, либо прибегают к помощи аромамасел. Лаванда, ромашка и сандал снимают напряжение и располагают человека к шопингу, а роза делает покупателя более сговорчивым.

— Маркетологи выбирают аромат ещё и под свою целевую аудиторию. Юным покупателям требуются сладкие плодовые запахи, чтобы они чувствовали себя уютно в заведении и были готовы потратить здесь свои деньги. В магазинах для женщин, наоборот, должны быть более терпкие ароматы, например дубовой коры, — отметил маркетолог Алексей Соколов.

На восприятие ароматов влияет время года, температура на улице и в помещении, влажность. Если на улице и в заведении слишком сыро, сладкие запахи будут удушать. В утренние и дневные часы аромат должен быть острее, чем вечером, поскольку наше обоняние просыпается к концу дня.

Чем именно пахнут ваши траты?

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В продуктовых магазинах покупателей заставляет тратиться свежая выпечка. Запах горячего хлеба пробуждает аппетит даже у того человека, который только что вышел из ресторана. Продуктовая корзина начинает пополняться теми товарами, которые вы не планировали покупать.

Ещё в супермаркетах иногда слишком выявлены запахи свежего огурца или арбуза. Это тоже маркетинговый ход, потому что покупатели связывают данные ароматы с чистотой, витаминами и правильным питанием. А многие хотят есть только здоровую еду, вот и скупают овощи, фрукты и каши, хотя дома всё равно захотят пельменей.

В дорогих бутиках используется запах роз, который примиряет клиента с ценами и даёт ему почувствовать себя представителем высокой моды. В магазинах классической дорогой одежды пахнет сандалом, так аромат подчёркивает стиль и изысканность товаров.

На акциях и распродажах магазины незаметно распространяют ароматы цитрусовых. Этот запах бодрит, улучшает настроение и подталкивает к "подвигам" на фронтах покупок. А если разбрызгать по магазину запах мандаринов где-нибудь в конце осени, то клиенты сразу вспомнят, что пора бы позаботиться о подарках на Новый год. Аромат грейпфрута с лёгкой горчинкой идеален для спортивных магазинов — он не только приободряет, но и побуждает к активности и переменам.

Можно ли спрятаться от уловок маркетологов?

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Не нужно бояться ароматов в магазинах и заведениях. И тем более не стоит ходить за покупками с насморком, надеясь обхитрить аромамаркетологов. Удержаться от непреднамеренных трат можно только с помощью личной собранности.

Составляйте список перед тем, как пойти в магазин. Даже если вы пошли за новым пальто или носками, запишите в телефон или на листок бумаги, какую сумму вы готовы потратить, что допускается к покупке, кроме основного приобретения. Например: "Пальто не должно стоить дороже пяти тысяч рублей, беру в запас ещё 300 рублей на шампунь для волос, шоколадку и воду". Даже если вам захочется потратить всё, что есть на карте, записка будет напоминанием: экономим, а не расточительствуем.

Поиграйте в наблюдателя, когда ходите за покупками. В каком магазине пахнет розами? А где играет ненавязчивая и приятная музыка, которая расслабляет вас и усыпляет бдительность? Может, супермаркет возле вашего дома поставил хлеб на входе. Или из любимого кафе запах готовой еды распространяется на весь квартал. Когда вы будете замечать уловки в заведениях, они перестанут на вас действовать. Так вы сможете купить только то, что вам нужно, сэкономить деньги и при этом чувствовать все ароматы вокруг, не поддаваясь на провокации маркетологов.