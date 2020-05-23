Пей и худей. Напитки, которые помогут похудеть даже тем, кто не занимается спортом

Чтобы привести в порядок свою фигуру на самоизоляции, когда закрыты фитнес-клубы, а отказаться дома от сладкого и мучного очень тяжело, можно ускорить обмен веществ и жиросжигание правильными напитками. С их помощью можно не только похудеть, но и повысить иммунитет.

В первую очередь вам нужно отказаться от сладкой газировки, соков с сахаром и литров кофе. Все эти напитки нужно заменить не менее вкусными, но более полезными жидкостями.

Национальный институт здоровья США в одном из своих исследований выяснил, что похудеть можно с помощью воды. В ней нет калорий, а расход энергии даже в состоянии покоя с её помощью увеличивается на 25%. Но в воду можно добавлять разные продукты, чтобы эффективность напитков становилась еще выше.

Имбирный лимонад

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Имбирь прекрасно ускоряет метаболизм, а это очень важно для всех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Поэтому добавлять имбирь диетологи советуют и в готовые блюда, и в салаты, и в напитки. Но важно отметить, что людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ не рекомендуется налегать на данный продукт.

Для приготовления имбирного лимонада нужно натереть корень имбиря, взять три дольки грейпфрута или лимона, пару листочков свежей мяты и чайную ложку мёда. Все ингредиенты смешать в литре чистой воды и оставить на пару часов в холодильнике. Напиток готов.

Глоток свежести

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Если корня имбиря дома не нашлось, а есть только имбирный порошок, из него тоже получится отличный напиток для похудения и поднятия иммунитета. В два литра чистой воды без газа добавляем порезанные дольками лайм, лимон, огурец, несколько листочков свежей мяты и чайную ложку без горки имбиря. Оставляем наше "зелье" в холодильнике на ночь.

Важный момент: напиток нужно употребить в течение следующего дня, чтобы от него был эффект. Диетолог Екатерина Захарова отмечает, что такой напиток подойдёт людям со здоровым желудком. Если у вас диагностирован гастрит, то данная жидкость может спровоцировать обострение.

Сладко и полезно

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Тем, кто не может обойтись без сладостей, но при этом хочет быть фитоняшкой, стоит обратить внимание на лимонно-медовый напиток. Пить его нужно не холодным, а комнатной температуры.

Для приготовления потребуется 1,5 литра воды, три лимона и 50 граммов мёда. Всё перемешиваем, настаиваем около двух часов и пьём в течение всего дня.

Мёд и лимон способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу кишечника и повышают настроение. А ещё этот напиток точно придётся по вкусу всем сладкоежкам, даже детям.

Тоже с мёдом, но без лимона

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Ранее Лайф рассказывал о специях, которые идеальны для похудения . В их число входит корица: она ускоряет обмен веществ, стабилизирует выработку инсулина, повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания.

В стакан тёплой воды добавляем половину чайной ложки молотой корицы, чайную ложку мёда, перемешиваем, оставляем на пару часов. Пьём натощак.

Кстати, если вы по какой-то причине не любите мёд, его можно заменить порезанным яблоком. Но настаивать такой напиток нужно дольше — лучше оставить его на ночь.

Для любителей остренького

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По словам диетологов, этот напиток идеален для тех, кто хочет похудеть как можно быстрее. Он ускоряет обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины.

На 250 мл тёплой воды нужно две столовые ложки лимонного сока, чайная ложка мёда и две щепотки красного перца чили. Можно не настаивать, а пить сразу.

Вкусно и красиво

Один из самых фотогеничных и полезных напитков состоит из воды, киви и клубники. Уже сейчас на прилавках супермаркетов можно найти свежие ягоды клубники, а киви есть во все времена года. Киви нарезаем кружками, клубнику кладём в воду целиком, оставляем напиток на три-четыре часа, а затем пьём и наслаждаемся.

В киви много клетчатки, которая способствует удалению лишнего натрия из организма, нормализует стул. А клубника помогает избавиться от соляных застоев и добавляет калия в ваш организм.

Никуда без смузи

Все напитки, которые указаны выше, не требуют особого приготовления. Для смузи всё-таки нужны специальные инструменты, но этот напиток может заменить целый приём пищи и утолить голод.

В блендере взбиваем нарезанное авокадо, зелёный огурец, зелёное яблоко, стебли сельдерея и пучок петрушки. Любителям густоты можно добавить в эту смесь стакан нежирного кефира. Если этот кисломолочный продукт вам не нравится, замените его половиной стакана тёплой воды.

Для приведения своего тела к идеалу и улучшения работы всех систем организма подойдёт как чистая вода, так и с различными добавками. Главное — никакого сахара, красителей и консервантов. Если дополнить эти напитки утренней зарядкой, вечерней прогулкой вокруг дома с соблюдением всех мер предосторожности от заражения коронавирусом и нежирной пищей, стройность появится сама по себе. Без особых усилий.