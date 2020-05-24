Россияне чаще платят чаевые курьерам. Сколько положено давать и дойдут ли деньги через приложения

Курьерам сервисов доставки еды можно доплачивать чаевые прямо в приложении, и россияне активно пользуются этой возможностью. Лайф разбирался, сколько денег нужно оставлять и не отберёт ли их агрегатор, как было с "Яндекс.Такси".

Как платят чаевые курьерам?

В России тема чаевых способна развернуть скандал на весь Интернет — есть те, кто за то, чтобы платить их, и те, кто строго против.

Пандемия коронавируса привлекла ещё больше внимания к теме — заведения закрылись, выходить в магазин лишний раз не стоит. На этой почве актуальной стала доставка еды. Самые популярные приложения — "Яндекс.Еда" и Delivery Club. У обоих есть опция чаевых для собственных курьеров.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Как оказалось, россияне стали более лояльными и чаще отправляют дополнительные деньги курьерам. В период пандемии — за март, апрель и начало мая — количество клиентов Delivery Club, дающих чаевые курьерам, выросло в два раза — с 10 до 21%. Еженедельно пользователи оставляют курьерам больше миллиона рублей в качестве благодарности. Больше всего чаевых (75%) приходится на сумму в 50 рублей, 20% на сумму 100 рублей и 5% на сумму более 100 рублей.

В приложениях "Яндекс.Еда" и Delivery Club можно оставить безналичные чаевые. В первом — на сумму 49,99 или 199 рублей, во втором — 50, 100 или 150 рублей.

Почему чаевые стали платить чаще?

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В период пандемии это самый безопасный способ покупки еды. Курьеры позволяют нам лишний раз не выходить из дома, поэтому в Сети по значимости их поставили вторыми после врачей.

Кроме того, это способ поддержать бизнес и любимое заведение. В "Яндекс.Еде" и Delivery Club рестораны могут доставлять еду с помощью своих курьеров. Нередко это те же официанты, поменявшие должность в период пандемии. Чтобы не прекратить существование, рестораны начали работать в убыток. Чаевые — второй способ поддержать заведение после дорогого заказа. Правда, в Delivery Club и "Яндекс.Еде" нет опции чаевых для курьеров ресторанов. В этом случае придётся обойтись переводом на карту или наличными.

Культура чаевых в России. Платить или нет — слишком много споров

Несмотря на увеличение количества чаевых, вопросы остаются. 21% дающих чаевые клиентов Delivery Club — это всего одна пятая всех пользователей. Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова рассказала Лайфу, что чаевые — строго добровольное пожертвование и нельзя из-за них давить на человека.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

— Сколько оставлять сверх счёта — это вопрос личных установок, уровня заведения и обслуживания, а также принятых в стране и культуре норм. Так, в России и Европе традиционно оставляют порядка 10–15% от суммы счёта, — объяснила специалист.

Дилемма, платить чаевые или нет, возникает потому, что у нас это не обязательство, а правило хорошего тона. В США, например, это правило — от 12% суммы, а в Японии чаевые строго запрещены.

— Чаевые всегда остаются на усмотрение человека, получившего услугу. Это жест доброй воли, не принудительное действие, — говорит эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова.

Впрочем, в ресторанном бизнесе есть норма чаевых, которую заведения ждут от клиентов. Правда, это не больше чем ожидания, а за давление из-за их отсутствия персоналу грозят санкции вплоть до увольнения.

— В ресторанном бизнесе принято за все банкеты и торжества по умолчанию премировать дополнительно заведение. Это 10–20% от финальной стоимости, даже если это не всегда оправданно. За простое посещение ресторана среднестатистический российский гость оставит не больше 10% от счёта, — рассказала управляющий партнёр проектно-консалтингового агентства индустрии гостеприимства Marketing story Инна Щепетова.

Чаевые могут быть основным доходом персонала. Зависит от работодателя

Сколько чаевых максимум можно собрать и насколько сильно можно увеличить доход, зависит только от сотрудника, говорит Инна Щепетова. Это тот доход, который курьер или официант может нарастить самостоятельно, если он того захочет.

Какую часть от общего дохода составляют чаевые, зависит от работодателя. Экс-официант сети ресторанов в Москве рассказал Лайфу, что это даже может быть и основной заработок официанта. Бывает и так, что заведение документально выплачивает зарплату, а по факту многократно её уменьшает с помощью штрафов.

Всё ли честно в приложениях "Яндекс.Еда" и Delivery Club?

Лайф узнал, могут ли курьеры самостоятельно смотреть, приходят им чаевые или нет. Ситуация следующая: при получении заказа сотрудник видит, сколько за него заплатит клиент. Какая часть достанется ему, неизвестно до того, как заказ будет выполнен.

Что до отслеживания чаевых, то сервисы, по их словам, не скрывают цифры от сотрудников. Они видят, сколько денег им пришло с каждого заказа и какая часть от общей суммы — чаевые.

— Курьеры, сотрудничающие с "Яндекс.Едой", могут отслеживать безналичные чаевые через ежедневные отчёты, которые они получают после завершения смены. Сумма чаевых в них указана отдельной строкой. Если курьер является самозанятым, он также может отследить чаевые сразу после их перевода от клиента в приложении "Мой налог". Размер чаевых пользователи сами выбирают из нескольких фиксированных сумм на экране оценки заказа — 49,99 или 199 рублей. Курьер получит полную сумму чаевых, — рассказали Лайфу в пресс-службе сервиса.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

— Курьеры видят сумму оставленных пользователем чаевых через несколько минут в приложении для курьеров, а также на своём счету VK Pay, куда зачисляются средства, — говорит пресс-служба Delivery Club.