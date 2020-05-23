Зерновая сверхдержава. Россия заработала на пшенице больше, чем на оружии

Рекордный урожай, ожидаемый в России в 2020 году, может дать импульс развития сразу нескольким смежным отраслям и помочь стране выйти из кризиса, вызванного пандемией. История с выходом российской пшеницы на мировые рынки плавно движется к тому, что российское зерно будут покупать лучше, чем нефть, танки и самолёты.

Пшеничный локомотив

Пандемия и спровоцированный массовым простоем во всех отраслях кризис сформировали уникальную ситуацию — Россия фактически оказалась едва ли не единственным крупным игроком на сельскохозяйственном рынке, способным обеспечить продовольствием не только себя, но и всех, кто в этом нуждается. По данным Минсельхоза, в 2019 году поставки сельскохозяйственной продукции достигли рекордных 25,5 миллиарда долларов, что на полтора миллиарда долларов выше запланированного показателя.

Владимир Путин не случайно обратил внимание, что 25 млрд долларов для сельскохозяйственной продукции — феноменальный результат. Способность сельского хозяйства производить много сырья и перерабатывать его в готовую продукцию за минувшие десять лет серьёзно возросла, а набранные темпы роста таковы, что за ближайшие четыре года экспорт от АПК должен достичь колоссального объёма в 45 миллиардов долларов.

Особенно сильно спрос на российскую продукцию вырос в марте, когда европейские и американские сельскохозяйственные корпорации оказались на грани банкротства. Если сравнивать экспорт АПК из России с прошлогодним показателем, то можно обнаружить, что всего за месяц Российская Федерация смогла заработать 2,2 миллиарда долларов. При этом спрос на пшеницу вырос на 31 процент — и Россия только на зерне смогла заработать 677,8 миллиона долларов.

Ощутимо вырос спрос на рыбу: по сравнению с мартом 2019 года рост составил 13 процентов, а общая сумма валютных поступлений составила 285,4 миллиона долларов. Не отстаёт и экспорт подсолнечного масла — рост в этом секторе составил 12 процентов и 275,8 миллиона долларов живых денег. При этом общий сбор зерновых в России шесть лет подряд значительно превышает 100 млн тонн.

Стратегическое вооружение

Если цифры, которые "намолотили" российские аграрии, не впечатляют, то не лишним будет напомнить, сколько Россия в целом зарабатывает на экспорте. В денежном выражении этот список выглядит следующим образом. • Доходы РФ от экспорта нефти за десять месяцев 2019 года составили 101,571 млрд долларов США. • Доходы от несырьевого экспорта, куда входит в том числе экспорт пшеницы и других продуктов АПК, по данным Российского экспортного центра, в 2019 году составили 154,5 млрд долларов.

Говоря простым языком, на возобновляемых источниках экспорта Россия уже научилась зарабатывать больше, чем на полезных ископаемых, традиционно считавшихся двигателями экономики. И здесь важно отметить, что постепенно отходят на второй план продажи оружия — главного ходового товара российской промышленности последних лет.

В 2019 году российские аграрии поставили мини-рекорд — урожайность одной только пшеницы составила 74,453 млн тонн, — который позволил "добить" общий уровень экспорта сельскохозяйственной продукции до показателя, на десять миллиардов долларов превышающего экспорт вооружений (продажи боевой техники за 2019 год, напомним, составили 15 млрд долларов).

Заместитель директора по производству одного из кубанских агрохолдингов Андрей Цыганков отметил, что наращивание сельскохозяйственного экспорта и рост спроса на российское зерно, мясо и рыбу существенно увеличили инвестиции аграриев в смежные отрасли.

У нас на 2020 год законтрактовано и уже профинансировано порядка 20 крупных проектов. Это и технологические стартапы — нейросети и машинное обучение для автоматизации производств, — и технические задания производителям сельскохозяйственной техники. Суть в том, что здесь играют роль не только благоприятный климат и погода, которая позволяет увеличить результативность по сбору, но и общий подход государства к наращиванию несырьевого экспорта. "Нефтяная игла" вообще перестала быть популярной, а те, кто работает в поле, могут не только субсидии просить, но и эффективно работать. Мы недавно очень примерно посчитали, что порядка 20 млн долларов вложили только в 2019 году в повышение автономности наших производств. Доработали практически всё — от программного обеспечения для комбайнов до климатических установок в зернохранилищах Андрей Цыганков Заместитель директора агрохолдинга по производству

Продовольственная "оборонка"

За минувшие несколько лет государство почти полностью переформатировало свой подход к сельскому хозяйству, успешно внедрив в аграрный сектор кое-что из военных технологий. К примеру, в разработке учёных из Ставропольского государственного аграрного университета, создавших сельскохозяйственную нейросеть, которая может анализировать состояние посевов и советовать агроному виды и дозировку удобрений для получения максимальной урожайности, явно просматривается принцип стратегического планирования, ранее замеченный только у военных и специальных служб.

Директор брокерской зерновой компании Анатолий Тишаков пояснил, что почти все агрохолдинги юга России с конца 2017 года взяли на вооружение "биг-дату" и нейросети.

Мы у себя отмечаем, что за три года существенно выросла эффективность производства. За всю страну сказать не могу, но южные холдинги активно наращивают объёмы и снижают издержки. При этом добиваются таких показателей не столько за счёт эффективного менеджемента и снижения издержек, сколько за счёт инноваций. Рекламировать компанию не буду, но в Ростовской области один холдинг заказал специальную программу сельхозаудита. Она (программа) в режиме реального времени с начала посевной собирает данные о том, где и сколько машин работает, об остатке топлива, с помощью датчиков делает прогноз относительно состояния почвы и выдаёт рекомендации технологам. Абсолютно уникальная вещь. В итоге они (агрохолдинг) в 2018 году показали рост в 29 процентов по пшенице, а в 2019 году почти в половину нарастили объёмы практически при тех же расходах, что и в 2017 году. С точки зрения финансовой безопасности компании — изумительный результат Анатолий Тишаков Директор брокерской зерновой компании

Дадут стране зерна

Вообще, успехи Минсельхоза в последние несколько лет наталкивают на мысль, что ведомству поставили сверхзадачу — догнать и перегнать доходность от углеводородов в бюджет России. Весной 2020 года стало известно, что Минсельхоз подготовил проект, согласно которому часть средств на создание новых производств и модернизацию уже существующих аграриям будут компенсировать. Конечная цифра — примерно 20% от фактической стоимости объекта. Снова вспоминается оборонка, которую в начале "нулевых" собирали буквально по кусочкам.

Кандидат экономических наук Василий Зезин, 20 лет руководивший крупным агрохолдином "Волжская заря" в Самарской области, отметил, что фактически можно говорить о наступлении если не золотого, то совершенно точно серебряного века в российском сельском хозяйстве.

Сельское хозяйство — едва ли не единственная отрасль, которая сохраняет сейчас позитивный прогноз, даже несмотря на падение спроса по всему миру. Любопытно, что российские технологии сбора, хранения и переработки продукции аграрно-промышленного комплекса оказались лучшими по сочетанию цена/качество. Наши фермеры не выбрасывают тоннами продукты, как в Европе или в США, законтрактованность по пшенице и рыбе чуть ли не до зимы сейчас проплачена. При этом задача президента нивелировать 30 млрд сельскохозяйственного импорта может быть реализована за пять лет, если текущие темпы сохранятся Василий Зезин Кандидат экономических наук Борис Зезин, экс-руководитель агрохолдинга

По словам Зезина, продовольственная безопасность России уже обеспечена, однако на достигнутых результатах останавливаться нельзя и апрельское снижение импорта зарубежной сельхозпродукции из дальнего зарубежья почти на 12,5% можно существенно улучшить.

Мы сейчас говорим не только о том, что нужно наращивать урожайность. Я искренне радуюсь, что сельское хозяйство превращается в один из столпов экономики, даёт рабочие места. Если текущие темпы сохранять, то за следующие десять лет можно в агропромышленном кластере создать сотни тысяч рабочих мест и в некоторых субъектах почти полностью ликвидировать безработицу. Добиться этого можно, если "рука руку" будет мыть. У фермеров должны быть квоты на присутствие в торговых сетях, у производителей техники — дешёвые кредиты и гарантии от банков. Сейчас ситуация заметно лучше, чем десять лет назад, но ещё есть куда работать Василий Зезин Кандидат экономических наук Борис Зезин, экс-руководитель агрохолдинга

Участники рынка, аграрии и производственники отмечают, что накормить Россию качественным мясом, рыбой и хлебом отечественные фермеры уже смогли. Кроме того, с ростом производства хорошего мяса, натурального молока и хлеба ожидаемо выросло их производство. Это, по словам специалистов, отметили и на Западе, поэтому сразу после пандемии стоит ожидать всплеска по аграрным инвестпроектам как с отечественным, так и с иностранным участием.