Дача в копеечку. Как снизить взносы в СНТ и не поссориться с соседями

Владельцам загородных участков в этом году удалось встретить цветение яблонь и пробуждение природы в карантинной засаде на собственных дачах. Но хоть пандемия не лишила мир солнца и весеннего цветения, зато в кошельках у многих сограждан всё зарастает бурьяном. Вопрос экономии для дачников сейчас стал особенно острым и актуальным. А дачные поборы при этом никто не отменял.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников отметил, что с 1 января 2019 года платить членские взносы в СНТ должны даже те, кто не входит в товарищество. Новым законом установлено всего два вида взносов: членские и целевые.

Членские взносы могут поступать на оплату следующих расходов: содержание общего имущества

расчёты с ресурсоснабжающими организациями (свет, газ, вода и т.д.)

вывоз мусора

благоустройство территории (земель общего пользования)

охрана

зарплата членам правления (бухгалтеру)

налоги

проведение аудиторских проверок

организация и проведение общих собраний.

Целевые взносы можно расходовать на: подготовку документов по планировке территории товарищества

проведение кадастровых работ

приобретение имущества общего пользования.

Юрист также отметил, что вступительный взнос с 1 января 2019 года законодательно отменён. Поэтому те товарищества, которые на нём настаивают, поступают незаконно.

Размер платежей для всех собственников земельных участков, независимо от того являются они членами товарищества или нет, определяется на общем собрании на основании приходо-расходной сметы товарищества и финансово-экономического обоснования.

По словам генерального директора ООО "ЮК "Юристъ" Асии Мухамедшиной, бывают ситуации, когда ряд услуг навязан СНТ и не выполняется вообще, но деньги за них собирают. В таком случае юрист рекомендует подать заявление на перерасчёт по факту выполненных работ, чтобы снизить сумму выплаты, либо вообще выйти из СНТ. Тогда тарифы организаций без посредников могут быть меньше. От ряда услуг можно отказаться. Например, от вывоза мусора — эти "процедуры" легко проводить самостоятельно.

Асия Мухамедшина напоминает, что есть категории людей, которым положены льготы за коммунальные услуги. В их число входят собственники, находящиеся на государственной службе, семьи, потерявшие кормильца, ветераны войны, участники блокады, инвалиды всех групп и их близкие родственники, состоящие на иждивении, многодетные и малоимущие семьи. Также предусмотрены субсидии — это деньги, выделенные государством на оплату ваших счетов.

— Не нужно забывать, что льготы и субсидии рассчитываются индивидуально, поэтому каждый собственник дома, земли за городом подаёт лично от себя заявления. Они не должны носить коллективный характер в рамках СНТ, — уточнила Асия Мухамедшина. — Прежде чем платить, внимательно изучайте данные из квитанции. Туда может быть ошибочно включена оплата услуг, которые не предоставляются (или не соответствуют требованиям), либо сумма сложилась без учёта положенных льгот, о которых вы заявляли и подтвердили документально.

Юрист подчёркнула, что решения о новых услугах СНТ принимаются путём общего голосования и большинством голосов. Однако взносы обязательные должны платить все.

Так как в СНТ общая инфраструктура, то добросовестные дачники стоят перед выбором — выполнить какие-либо работы или услуги за свой счёт либо приостановить работы. Этот пробел в законодательстве ставит в тупик участников СНТ. Им необходимо искать компромисс, чтобы получить отсрочки оплаты для тех, у кого сейчас трудности с деньгами. Льготники могут обратиться к председателю СНТ для предоставления льгот по оплате взносов и с просьбой не начислять пени за просрочку платежей. Решение останется за председателем, так как по закону за ним закреплено право обращения в суд по взысканию долгов с дачников по взносам.

— Если у собственника накопились долги по взносам за несколько лет, то он должен знать, что взыскать в судебном порядке с него могут совсем не ту сумму, на которой настаивает правление СНТ, — уточнил Пётр Гусятников.

Эксперт приводит пример, когда дачник не являлся членом СНТ до 1 января 2019 года. У него в собственности был заброшенный участок, доставшийся по наследству, им никто не интересовался и взносы не платил. Соответственно, накопилась задолженность за 10 лет. Правление СНТ требует погасить эту задолженность. В судебном порядке СНТ может требовать от собственника погашения по платежам только за 2019 год. До 1 января 2019 года закон не обязывал вносить платежи тех, кто не состоял в товариществе.