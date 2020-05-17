Цена вопроса. Как сэкономить на строительстве дачи

Правила удачного строительства

По словам специалиста по экспертизе строительных объектов, гендиректора компании "Благострой" Олега Кошкина, перед тем как "взяться за лопату", застройщик должен определить для себя важнейшие вещи. Нужно решить, сколько лет планируется держать в собственности новый дом и какие у вас будут возможности по ремонту или реконструкции в будущем.

Оцениваем свой возраст, здоровье, финансовое состояние сегодня и в перспективе. Если планируете оставить дом как наследство детям и внукам и финансовое состояние позволяет, лучше сразу строить капитальное сооружение из долговечных материалов. Подойдут, например, кирпич, стеновые блоки на цементном вяжущем, железобетон. И наоборот, молодые люди, строящие себе первый дом, могут использовать быстрые и относительно дешёвые технологии — каркасные здания, сип-панели, ЛСТК на фундаменте из винтовых свай. С ростом семьи будет возможно быстро и недорого увеличить полезную площадь строения Олег Кошкин

По словам Олега Кошкина, нужно сразу определить, что нельзя экономить на конструктивных элементах здания, от которых зависит его прочность, долговечность и эксплуатационные расходы. Это фундамент, несущие конструкции, утепление, кровля, инженерные коммуникации. Также не стоит экономить на подготовительных работах — исследовании грунтов, планировке участка, проекте дома. Можно сэкономить на чистовой отделке дома и обустройстве участка. Беседка, баня, цветники и т.д. Всё это можно купить комплектами заводского изготовления со сборкой.

Вероника Вершинина, руководитель компании "Дом ремонта Вероники Вершининой", рекомендует придерживаться правил, которые помогут легко провести вашу лодку через бурный океан строительства.

1. Не попасть в лапы мошенников. Не надо торопиться и доверять всем красивым сайтам с заманчивыми предложениями, сладкими ценами, отличными отзывами. Нужно внимательно изучить информацию. Это первое, что позволит сэкономить на строительстве или ремонте, говорит эксперт.

2. Нельзя нанимать на каждый вид строительно-монтажных работ разных прорабов. Это увеличит риск некачественной работы и позволит работникам избежать ответственности. Договор с проверенной компанией и полным циклом — грамотное решение в целом, так как специалисты всех отраслей комплексно сбалансируют потребности застройщика и сохранят его нервы, время и деньги.

3. Материалы и доставка. Лучше прислушаться к рекомендациям компании, у которой за долгие годы работы сформировалась проверенная база поставщиков того или иного товара. Если какой-то из товаров будет с браком, то его с лёгкостью заменят на качественный, и этим будете заниматься не вы, а ваша фирма, которой всегда пойдут навстречу из-за дальнейшего сотрудничества.

— Как правило, стоимость доставки материалов составляет до 20% от цены самого заказа. Выбирайте надёжного поставщика качественных товаров, находящегося на минимальном расстоянии от места строительства, избегая производителей из другого региона, — советует Вероника Вершинина.

4. Выбор земли под строительство. Участки неправильной формы, рельефные, расположенные у оврагов, стоят дешевле и тем самым привлекают клиентов. Но для таких участков пригодны, как правило, только нестандартные проекты домов, разработка которых стоит гораздо дороже типового проекта дома. Если купить участок правильной формы, то можно найти подходящий проект среди готовых. Это выгоднее, чем создавать его с нуля как индивидуальный проект.

5. Фундамент. По словам эксперта Вероники Вершининой, фундамент — важнейшая часть дома, и он должен быть надёжным. Весной стоит заказать геологические изыскания, чтобы выяснить, какой вид фундамента подойдёт для данного грунта и нагрузки.

— Хорошим решением для основных типов грунтов является устройство ленточного фундамента и отказ от подвальных помещений, — говорит эксперт. — Для экономии средств лучше отказаться от идей с заглублением основания в землю и устройством подвала. Это сэкономит средства на материале фундамента, сооружении дренажа и отоплении цокольного этажа в дальнейшем.

Кто строит дом?

— Как не переплачивать за стройку и найти баланс между ценой и качеством? Если застройщик — человек, далёкий от строительства, в основном занятый семьёй и зарабатыванием денег, а участок находится на некотором удалении от места жительства и ближайшего строительного рынка, возникает множество проблем. Основная — кто будет строить, как обеспечить качество и не переплатить лишнего, — предупреждает строительный эксперт Олег Кошкин.

По его словам, сейчас востребованны "узкие профессионалы", так как они выполнят работу быстрее и с высоким качеством. К тому же у них гарантированные скидки от объёма закупок комплектующих. Это в первую очередь касается специализированных работ — инженерных систем, фасадов, покрытия кровель.

Сегодня почти 80% строительных бригад с конца марта сидит без работы. Это означает, что их взаимодействие с заказчиком на фоне низкого спроса на строительные услуги будет гладким и ориентированным на клиента Топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода

Андрей Лобода подчёркивает, если стройка намечается летом, то уже сейчас стоит вести переговоры со строительными бригадами. Так можно получить скидку на 20–25% по ряду работ. Важно не упустить момент, когда на рынке правят заказчики, а не представители строительных компаний.

Эксперт напоминает, что серьёзный козырь в руках хозяина будущего дома — возможность лично следить за строительным процессом. Это даст возможность контролировать каждый этап строительства, вплоть до использования всего спектра стройматериалов, которые хитрые бригады-гастролёры могут подменить на аналог худшего качества.

— Рецепт беспроблемного строительства: профессиональный инженер-строитель, выполняющий функции представителя заказчика, + бригада на общестроительные работы + узкие профессионалы на инженерные системы + комплексная закупка материалов и комплектующих на фирмах-поставщиках со своим транспортом, — говорит Олег Кошкин.

Если строить дом по всем правилам экономии, строить на ровном чистом участке по грамотному проекту с адаптированным фундаментом, с предусмотренными энергоэффективными системами в нём, под руководством одной проверенной компании на весь цикл "от А до Я", можно получить и дом хорошего качества, и немалую выгоду, сэкономив деньги и нервы.