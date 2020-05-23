Психиатр рассказала, какие продукты помогут побороть тревогу

Врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева сообщила, что самыми эффективными среди продуктов, которые снижают тревогу и способствуют выработке серотонина, являются бананы, грецкие орехи и шпинат.

— Тревога возникает тогда, когда падает серотонин: у нас идёт дисбаланс серотонино-дофаминовой системы. Сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах. Продукты в той или иной степени содержат только триптофан (разряд аминокислот). Для повышения уровня серотонина существуют продукты-"антидепрессанты" — это бананы, грецкие орехи и шпинат, — цитирует её РИА "Новости".

Сиволдаева отметила, что банан является самым насыщенным продуктом, а в грецких орехах находятся Омега-3 жирные кислоты. Шпинат, в свою очередь, содержит фолиевую кислоту. Кроме настроения серотонин также влияет на температуру тела, сон, свёртываемость крови и аппетит. Чтобы поддерживать нормальный уровень этого вещества в организме, достаточно съедать один или два банана в день, около 100 граммов грецких орехов или 200 граммов шпината, считает специалист.