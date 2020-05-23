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"Задолбались сидеть дома". Сетевики из Красноярска устроили вечеринку в разгар пандемии коронавируса — видео

Организатор тусовки в этот момент находилась в Новосибирске и связывалась со "своими" людьми онлайн.

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Видео © Соцсети

Инстаграм-блогерша Добромира Хало, которая является представителем сети NL, устроила в разгар пандемии коронавируса закрытую вечеринку для "своих" людей в Красноярске. Сама девушка в этот момент находилась в Новосибирске и общалась по видеосвязи.

Присутствующие активно веселились и рассказывали об этом в соцсетях, правда, спустя пару часов, когда информация начала расходиться по Интернету, ролики пропали. Сама Добромира объяснила мероприятие тем, что "все задолбались сидеть дома" и она хочет, чтобы сотрудники её структуры "хорошо отдохнули".

Как сообщает издание "Красноярск онлайн", полиция проводит проверку по данному факту.

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