Минпросвещения проведёт онлайн-акцию "Последний звонок — 2020" для выпускников

В поддержку выпускников школ Минпросвещения проведёт 25 мая всероссийскую акцию "Последний звонок — 2020" в формате онлайн. Об этом говорится на сайте министерства.

— Школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей. Трансляция начнётся 25 мая в 10 утра по московскому времени на страничке Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России, а педагоги и ученики смогут передать поздравления друг другу. Также будет объявлено о старте нескольких акций и флешмобов.