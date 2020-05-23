Крики и огонь. Выживший при крушении самолёта в Пакистане рассказал о трагедии

Мухаммад Зубаир, один из двух выживших при крушении самолёта Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний в районе города Карачи, рассказал, что авиалайнер два раза заходил на посадку. Об этом сообщает Geo News.

По словам выжившего мужчины, через две-три минуты после того, как пилот объявил уже о второй посадке, самолёт разбился. Придя в сознание, Мухаммад увидел вокруг огонь и услышал крики взрослых и детей. Затем он расстегнул ремень безопасности и пошёл по направлению к свету. Чтобы оказаться в безопасном месте, ему пришлось спрыгнуть с высоты примерно в три метра.

Мухаммада Зубаира госпитализировали с ожогами. По его словам, он чувствует себя хорошо. У второго выжившего в авиакатастрофе — президента Банка Пенджаба Зафара Масуда — несколько переломов.