Как минимум два человека выжили в авиакатастрофе в Пакистане

Как минимум два человека выжили в результате крушения самолёта Airbus A320 авиакомпании Пакистанские международные авиалинии, который сегодня разбился в районе города Карачи. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил сенатор штата Синд Муртаза Вахаб.

— Я могу подтвердить, что как минимум два пассажира рейса Международных авиалиний Пакистана чудом пережили авиакатастрофу. Их имена — Зафар Масуд и Мохб Зубаир — оба в стабильном состоянии. Продолжаю молиться за остальных, — написал он.

По последним данным, на борту самолёта находился 91 пассажир и семь членов экипажа. По информации газеты The Nation, причиной катастрофы могло стать столкновение лайнера со стаей птиц.

Данные о погибших в авиакатастрофе сильно разнятся. Пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф сообщила о гибели 66 человек. Глава авиакомпании Пакистанские международные авиалинии подтвердил гибель 41 человека. В свою очередь, телекомпания BOL News сообщает о 90 погибших.