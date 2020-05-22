National Geographic запустил онлайн-голосование #ЯБерегуПланету

Российский филиал журнала National Geographic запустил голосование на одну из самых актуальных и животрепещущих тем последних лет — экология.

С середины прошлого века население планеты выросло почти вдвое. Как следствие, увеличились объёмы потребления. Однако благодаря вторичной переработке и компостированию многие ресурсы смогут служить людям повторно, а не отправляться на свалки и загрязнять природу.

— Даже последним нигилистам уже ясно, что разговоры об экологии — это не просто мода, а изменение климата — не выдумка, — отметили в пресс-службе "National Geographic Россия".

Цель опроса #ЯБерегуПланету — напомнить людям, что необязательно иметь огромные ресурсы, чтобы помогать планете, поскольку каждый может внести свою лепту в сложный процесс сохранения окружающей среды. В связи с этим журнал решил рассказать об экогероях, которые на своём примере показывают, как можно помочь планете.

В частности, люди могут отдать свой голос за предложенных номинантов в 14 категориях ("Экоблогер", "Своими руками", "Экодвижение", "Подиум", "Экобыт" и другие), а также подать собственную заявку.

Кроме того, от партнёра проекта предусмотрена специальная номинация — "Зелёная планета", в которой участвуют люди, собственными силами озеленяющие мир: борются за сохранение популяции редких растений, преображают городские сады, палисадники, помогают питомникам.

Голосование проходит на сайте nat-geo.ru до 27 июня этого года.